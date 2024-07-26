Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

        Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:19 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 30 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk öldü
        Samsun'da savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk öldü
        Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        YEDAŞ çalışanları ve EKOBİD üyeleri sürdürülebilir yaşam için pedal çevirdi
        YEDAŞ çalışanları ve EKOBİD üyeleri sürdürülebilir yaşam için pedal çevirdi
        OMÜ Tekvando Takımı 2 madalya kazandı
        OMÜ Tekvando Takımı 2 madalya kazandı