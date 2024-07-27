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        Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:35
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        Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi.

        Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Programa Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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