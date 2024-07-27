Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Programa Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Recep Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Esnaf, Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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