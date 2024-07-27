Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı

        Samsun'un Bafra Ovası'nda yetişen tütünün hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra Ovası'nda yetişen tütünün hasadına başlandı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, mayıs ayında ekimi yapılan tütünün Orta Durak Mahallesi'nde hasadına başlandığını söyledi.

        Bafra tütününün çok kaliteli olduğunun altını çizen Tosuner, Virginia tütününün de ovada çıkmaya başladığını belirterek, "Bu tütünün verimi çok yüksek ve kar oranı da yüksek. Dönüm başına 400 ila 500 kilogram ürün veriyor. Tütün çiftçisi tütünden para kazanırsa huzurlu bir tarım yapar." diye konuştu.

        Bafra Ovası'nda yaklaşık 25 bin dekar alanda tütün ekimi yapıldığını dile getiren Tosuner, "Devletimiz halkını ve üreticisini seviyor, destekliyor, bu gibi ürünlerde destekler olursa daha iyi olur." dedi.

        Orta Durak Mahallesi'nde tütün yetiştiriciliği yapan İbrahim Çalışkan ise 35 dönüm araziye tütün ekimi yaptığını belirterek, "Şubat ayında tütün fidesini yetiştiriyoruz, mayıs ayında dikimini yapıyoruz. Çapası ve kırması yapıldıktan sonra, kutulayıp satışını yapıyoruz. Tarımda diğer ürünlere verilen desteği tütüne de verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!

        Benzer Haberler

        Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
        Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
        OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi
        OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi
        Samsun'da savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk öldü
        Samsun'da savrulan otomobilin camından fırlayan 13 yaşındaki çocuk öldü
        Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı