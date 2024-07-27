Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, FETÖ/PYD üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması başladı
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması başladı
        Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı
        Bafra Ovası'nda tütün hasadı başladı
        Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
        Asarcık'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
        OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi
        OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi
        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi