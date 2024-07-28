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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, babası aranıyor

        Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:09
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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, babası aranıyor
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        Samsun'un Atakum sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan babası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çorum'dan hafta sonu tatili için kente gelen Taşlıtepe ailesi denize girdi. Taflan sahilinde suya giren Abdullah (48) ve oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan kısa sürede çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Davut Taşlıtepe'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

        Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Baba Abdullah Taşlıtepe için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

        Taşlıtepe, havadan helikopterle de aranıyor.

        Bu arada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken polis ekipleri, denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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