Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, babası aranıyor

Bu arada, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Baba Abdullah Taşlıtepe için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Davut Taşlıtepe, çevredekilerin yardımıyla sudan kısa sürede çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Davut Taşlıtepe'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

Çorum'dan hafta sonu tatili için kente gelen Taşlıtepe ailesi denize girdi. Taflan sahilinde suya giren Abdullah (48) ve oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

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