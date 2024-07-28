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        Samsun'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:50 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:50
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        Samsun'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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