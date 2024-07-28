Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi

        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması sona erdi.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyona Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı.

        Yarışmada Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele eden sporcular, 15 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra hedef noktasına inebilmek için çaba gösterdi.

        Yarışmanın genel klasmanında kadınlarda Büşra Güler, erkeklerde Halil İbrahim Lalık, takım klasmanında da Bafra Havacılık Spor Kulübü birinci oldu.

        Ödül törenine Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Samsun'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Denize giren aileden baba dalgalarla açığa sürüklendi, oğlunu sahildekiler...
        Denize giren aileden baba dalgalarla açığa sürüklendi, oğlunu sahildekiler...
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, babası aranıyor
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, babası aranıyor
        Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması başladı
        Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması başladı