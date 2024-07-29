Huzurevi bocce takımının kaptanlığı 78 yaşındaki "Şahin Amca"ya emanet

ERKUT KARGIN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin "ihtiyar delikanlıları"ndan kurulan bocce takımının kaptanı 78 yaşındaki Şahin Dursun, kurulduğu günden beri takımın kaptanlığını severek sürdürüyor.

Huzurevi sakinlerinin katılımıyla 7 yıl önce kurulan Bafra 75. Yıl Huzurevi Bocce Takımı'nın en yaşlı oyuncusu Dursun, gerek takım arkadaşlarıyla uyumu gerekse de atışlarındaki profesyonelliği sebebiyle antrenör Özcan Deniz tarafından takım kaptanı olarak belirlendi.

Dursun'un kaptanlığındaki ilk sene Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'na ulaşan takım, bölge birinciliklerinin yanı sıra geçen yıl da Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Boccenin kendisine ve takım arkadaşlarına çok iyi geldiğini aktaran Dursun, "Takım arkadaşlarımdan memnunum, onlar da benden memnunlar. Sebebi de uyum içindeyiz, birbirimizin kalbini kırmıyoruz. Her maça çıkışımızda 'bu maçı alacağız' diyoruz. Biz hırslıyız. Kupaya, plaketlere doymuyoruz." dedi.

Takım arkadaşları tarafından sevilen Dursun, yaşları 62 ile 78 arasında değişen 5 arkadaşıyla yeni başarılar için Bafra Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun, boccenin çok zevkli bir oyun olduğunu dile getirerek, "Bize zevk, huzur, neşe veriyor. Yani elimden gelse, Cenabıallah bana yüz yaşına kadar ömür verse ben bu bocceyi bırakmam, kaptanlığı da bırakmam." diye konuştu.

Sahaya çıkmadan önce antrenörü Özcan Deniz'den direktif aldığını ve bunu arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu zamana kadar kimse kimsenin kalbini kırmadı. Yedi senedir oynuyoruz, daha aramızda bir küskünlük olmamıştır. İşte kaptanlığın en güzel tarafı budur, takım arkadaşlarınla iyi geçinmek. Ben arkadaşlarımı seviyorum, onlar da beni seviyor."