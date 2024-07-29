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        Huzurevi bocce takımının kaptanlığı 78 yaşındaki "Şahin Amca"ya emanet

        ERKUT KARGIN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin "ihtiyar delikanlıları"ndan kurulan bocce takımının kaptanı 78 yaşındaki Şahin Dursun, kurulduğu günden beri takımın kaptanlığını severek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:46
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        Huzurevi bocce takımının kaptanlığı 78 yaşındaki "Şahin Amca"ya emanet
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        ERKUT KARGIN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin "ihtiyar delikanlıları"ndan kurulan bocce takımının kaptanı 78 yaşındaki Şahin Dursun, kurulduğu günden beri takımın kaptanlığını severek sürdürüyor.

        Huzurevi sakinlerinin katılımıyla 7 yıl önce kurulan Bafra 75. Yıl Huzurevi Bocce Takımı'nın en yaşlı oyuncusu Dursun, gerek takım arkadaşlarıyla uyumu gerekse de atışlarındaki profesyonelliği sebebiyle antrenör Özcan Deniz tarafından takım kaptanı olarak belirlendi.

        Dursun'un kaptanlığındaki ilk sene Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'na ulaşan takım, bölge birinciliklerinin yanı sıra geçen yıl da Türkiye dördüncülüğü elde etti.

        Takım arkadaşları tarafından sevilen Dursun, yaşları 62 ile 78 arasında değişen 5 arkadaşıyla yeni başarılar için Bafra Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

        Şahin Dursun, AA muhabirine, 7 senedir takımın kaptanlığını gururla yaptığını söyledi.

        - "Her maça çıkışımızda 'bu maçı alacağız' diyoruz"

        Boccenin kendisine ve takım arkadaşlarına çok iyi geldiğini aktaran Dursun, "Takım arkadaşlarımdan memnunum, onlar da benden memnunlar. Sebebi de uyum içindeyiz, birbirimizin kalbini kırmıyoruz. Her maça çıkışımızda 'bu maçı alacağız' diyoruz. Biz hırslıyız. Kupaya, plaketlere doymuyoruz." dedi.

        Dursun, boccenin çok zevkli bir oyun olduğunu dile getirerek, "Bize zevk, huzur, neşe veriyor. Yani elimden gelse, Cenabıallah bana yüz yaşına kadar ömür verse ben bu bocceyi bırakmam, kaptanlığı da bırakmam." diye konuştu.

        Sahaya çıkmadan önce antrenörü Özcan Deniz'den direktif aldığını ve bunu arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu zamana kadar kimse kimsenin kalbini kırmadı. Yedi senedir oynuyoruz, daha aramızda bir küskünlük olmamıştır. İşte kaptanlığın en güzel tarafı budur, takım arkadaşlarınla iyi geçinmek. Ben arkadaşlarımı seviyorum, onlar da beni seviyor."

        Verilen imkanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Dursun, "Huzurevinde kalanlar bizi kapıda karşılıyorlar. 'Bafra yine şampiyon oldu' denildiği zaman biz o kapıdan içeriye gururla giriyoruz. Allah nasip ederse, bu sene de bu kupa Bafra 75. yıl Huzurevi'nin olacak." ifadelerini kullandı.

        - Arkadaşlarına atışlarda da örnek oluyor

        Antrenör Özcan Deniz, takımdaki en güzel atışları yapanın takım kaptanı Dursun olduğunu belirterek, "Güzel oynayışından, kurallara uyuşundan ona kaptanlığı verdim. İyi ki vermişim. Çünkü başarıyı da getiriyor. Takım arkadaşlarına heyecan katıyor. Güzel atışlarından dolayı arkadaşları da onun gibi atmaya çalışıyor." diye konuştu.

        Bocce takımı oyuncusu 71 yaşındaki Cevat Alver ise kaptanlarını takımca sevdiklerini dile getirerek, "Yedi yıldır kaptanlık yapıyor, çok da iyi yönetiyor. İyi bir arkadaşımız, memnunuz kaptanlığından." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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