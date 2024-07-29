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        Samsun'da 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 10 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:30
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        Samsun'da 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 10 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine, E.C.Y'nin (26) kullandığı aracı İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durdurdu.

        Gözaltına alınan zanlının aracında ve Cedit Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapan ekipler, 3 milyon 10 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

        E.C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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