Samsun'da narkotik denetimlerinde 40 şüpheli yakalandı

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

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