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        Samsun'da narkotik denetimlerinde 40 şüpheli yakalandı

        Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:02
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        Samsun'da narkotik denetimlerinde 40 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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