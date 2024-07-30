Samsun'da tartıştığı kişinin aracını kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Esenevler Mahallesi 365 Sokak'ta gece saatlerinde Ö.T. ile alkollü olduğu öğrenilen E.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından pikabın camını kıran E.T, aracı ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.
E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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