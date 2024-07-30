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        Samsun'da tartıştığı kişinin aracını kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:24
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        Samsun'da tartıştığı kişinin aracını kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Esenevler Mahallesi 365 Sokak'ta gece saatlerinde Ö.T. ile alkollü olduğu öğrenilen E.T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından pikabın camını kıran E.T, aracı ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.

        E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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