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        Samsun'da uyuşturucu suçundan hüküm giyen 3 kişi yine uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları iddiasıyla yargılandıkları davada hüküm giydikleri için aranan 3 kişi, bir miktar uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:35
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        Samsun'da uyuşturucu suçundan hüküm giyen 3 kişi yine uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları iddiasıyla yargılandıkları davada hüküm giydikleri için aranan 3 kişi, bir miktar uyuşturucuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan O.B. ile "⁠uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 8 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. yakalandı.

        İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ise "⁠uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. gözaltına alındı.

        Yakalanan hükümlülerin üzerindeki aramada, toplamda 59 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğüne getirilen hükümlüler adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine konulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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