Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

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