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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

        Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:01
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        Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi
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        Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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