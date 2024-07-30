Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sahte içki üretileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.
Atakum ilçesi Samsun Sinop kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, 200 litre etil alkol ile 4 el telsizi el geçirdi.
Gözaltına alınan U.Ş. (59) emniyete götürüldü.
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