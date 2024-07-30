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        Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:44
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        Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sahte içki üretileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

        Atakum ilçesi Samsun Sinop kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, 200 litre etil alkol ile 4 el telsizi el geçirdi.

        Gözaltına alınan U.Ş. (59) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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