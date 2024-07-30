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        Samsun'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılması için protokol imzalandı

        Samsun Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) arasında Ladik'te 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:48
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        Samsun'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılması için protokol imzalandı
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        Samsun Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) arasında Ladik'te 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması için protokol imzalandı.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde, Ladik'te 12 Acil Sağlık Hizmetleri'nin devlet hastanesi içinde yapıldığını hatırlattı.

        LAYSİAD'ın 303 metrekare arsa alanına sahip olacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 3 milyon 253 bin maliyetle inşa edilerek, Sağlık Bakanlığına devredeceğini belirten Uras, "Ülkemiz için yapılan her yeni yatırım önemli ancak sağlık alanında yapılan yatırımlar ve bağışlar, doğrudan insan hayatına dokunması açısından bence de daha da önemli. Bu alanda yapılan binalar sadece bir inşa faaliyeti değil, adeta insanların hayatına uzanan bir sağlık köprüsü işlevi gören yapılar. Her biri hepimizin için büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle buradan hayır işlemek isteyen, sağlık alanında devletine katkı sağlamak isteyen tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum, bize ulaşsınlar, nasıl ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşalım. Şehrimizin ilçelerimizin ihtiyaçlarına göre Bakanlığımızın programı dahilinde sürdüğümüz sağlık yatırımlarında onlar da yerlerini alsınlar." dedi.

        Hayırseverlerin insanlara hizmet sunacak bu merkezlere kendi isimlerini vermesini isteyen Uras, "Böylece hem sonraki nesillere ailelerinin ya da aile büyüklerinin adını aktarma şansına sahip olacaklar hem de eminim pek çok insanın hayır duasını alacaklar. Burada da böyle bir protokol imza töreni için toplandık. Bu vesileyle sağlık alanındaki bu katkısından dolayı LAYSİAD'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ise ilçeye gerekli olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu yapmaktan mutluluk duyduklarını ve Samsun'daki diğer derneklerinde diğer ilçelere böyle istasyonlar yapmasını istedi.

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