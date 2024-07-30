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        Havza Muhtarları Derneği'nden MHP İlçe Başkanlığına ziyaret

        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile dernek üyeleri MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:05
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        Havza Muhtarları Derneği'nden MHP İlçe Başkanlığına ziyaret
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        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile dernek üyeleri MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Toplantıda, muhtarların genel talep ve önerileri görüşüldü.

        Dernek Başkanı Şahin, "MHP Havza İlçe Başkanımız ve yönetimi Cumhur İttifakı ortağı olarak muhtarlarımızın sorun ve talepleri ile yakından ilgilenerek çözüm noktasında her zaman bizler ile birlikte hareket etmekte. Öncelikle muhtarlarımız adına bu hassasiyetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımıza hizmet etme noktasında ortak hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin bizlere çizmiş olduğu yolda ve Cumhur İttifakı'na olan hassasiyeti çerçevesinde bizler de görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Halkımız ile her an iç içe olan muhtarlarımız bizler için çok önemli ve kıymetli. Halkımıza en kısa yoldan ulaşmak ve taleplerini öğrenek için muhtarlarımız ile olan bu tür istişare ve toplantılarımızı aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı Havza Muhtarları Derneği Başkanı Sayın Adem Şahin ve çok kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

        Ziyaret katılan Havza Belediye Başkan Vekili Ersin Şener ise her zaman muhtarlardan gelen taleplerin takipçisi olduklarını belirtti.

        Ziyaretin sonunda Havza Muhtarları Derneği Başkanı Şahin, MHP İlçe Başkanı Yüksel'e hediye takdim etti.

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