Samsun'da 2,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Samsun'da 2 milyon 500 liralık ziynet eşyası ile bir miktar para çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden 2 milyon 500 liralık ziynet eşyası ile bir miktar paranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürütün ekipler, cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığıyla girdikleri apartmanlarda kilitlenmeden çıkılan ikametlerin kapılarını aparat marifetiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.