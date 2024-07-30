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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler F.S. (31) ve T.K.S'yi (19) yakaladı.

        Operasyonda, 138 gram uyuşturucu hap tozu, ⁠0,90 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile ⁠2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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