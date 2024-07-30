Samsun'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 katlı binanın ilk katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 katlı binanın ilk katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın Ahmet K'ye ait birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, daire zarar gördü.
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