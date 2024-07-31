Samsun'da rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi istendi

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 40 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşacağının değerlendirildiğini belirtti.

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