Samsun'da narkotik denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü de yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 250 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.