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        Samsun'da narkotik denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı

        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:23
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        Samsun'da narkotik denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 250 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü de yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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