Terme Kaymakamı YKS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti

Kaymakam Maytalman, öğrencileri yetiştiren fedakar anne ve babaları ile öğrencileri eğiten öğretmenlere minnettar olduklarını kaydetti.

Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul idarecileri, velileri ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

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