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        Terme Kaymakamı YKS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:53
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        Terme Kaymakamı YKS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti
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        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri kutladı.

        Kaymakam Maytalman, YKS'de derece yapan öğrencileri makamında ağırladı.

        Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul idarecileri, velileri ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

        Öğrencileri tebrik eden Maytalman, başarılı öğrencilere hediye verdi.

        Kaymakam Maytalman, öğrencileri yetiştiren fedakar anne ve babaları ile öğrencileri eğiten öğretmenlere minnettar olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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