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        19 Mayıs Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Belediye, çalışanlarının maaşına yüzde 10 zam yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:19
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        19 Mayıs Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Belediye, çalışanlarının maaşına yüzde 10 zam yaptı.

        Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile maaş zamları için ek sözleşme imzalandı.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyesi ve şirketinde çalışan tüm personelin maaşlarına ek yüzde 10 zam yaptıklarını belirterek, "Belediyemiz ve şirketimizle ilgili borçsuz bir şekilde devam ediyoruz. Bir yandan borçsuz bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ederken bir yandan da hizmetlerimizi gerçekleştirmemizde en büyük etken olan personelimizi de düşünüyoruz. Yüzde 10 tutarında bir zamla birlikte yaşam koşullarında iyileştirmeye gittik. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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