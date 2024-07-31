19 Mayıs Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Belediye, çalışanlarının maaşına yüzde 10 zam yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ile maaş zamları için ek sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyesi ve şirketinde çalışan tüm personelin maaşlarına ek yüzde 10 zam yaptıklarını belirterek, "Belediyemiz ve şirketimizle ilgili borçsuz bir şekilde devam ediyoruz. Bir yandan borçsuz bir şekilde hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam ederken bir yandan da hizmetlerimizi gerçekleştirmemizde en büyük etken olan personelimizi de düşünüyoruz. Yüzde 10 tutarında bir zamla birlikte yaşam koşullarında iyileştirmeye gittik. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.