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        Samsun'da cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Atakum ilçesinde cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:10
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        Samsun'da cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Atakum ilçesinde cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Atatepe Mahallesi, Atatepe Toki Camisi imamı, temizlik amaçlı topladığı malzemeleri bahçede yakarken alevler otluk alana sıçradı.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

        Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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