Samsun'da cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Atakum ilçesinde cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Atatepe Mahallesi, Atatepe Toki Camisi imamı, temizlik amaçlı topladığı malzemeleri bahçede yakarken alevler otluk alana sıçradı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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