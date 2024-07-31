Güreşte altın madalya kazanan Soruklu, Bafra Gençlik Merkezini ziyaret etti

Ankara'da düzenlenen U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem Soruklu Bafda Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11- U13 Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem Soruklu ilçe Gençlik Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Atölyemiz iyi bir başarı yakaladı. Başarılı bir eğitim sonucunda sporcularımız madalya almaya hak kazandı. Bu başarı, öğrencilerin disiplinli çalışmasının, yeteneklerinin ve antrenörlerinin özverisinin bir sonucudur. Bu önemli başarıyı elde eden tüm sporcularımızı, ailelerini ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederiz. Bu başarı, diğer genç sporculara da ilham kaynağı olacak ve onların da spor hayatlarında daha büyük hedeflere ulaşmaları için onları motive edecektir. " dedi.