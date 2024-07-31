Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Koşu Köyü Mahallesinde E.U'ya (46) ait tarla ve evde arama yaptı. Yapılan aramada, 30 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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