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        Samsun'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:54
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        Samsun'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, "uyuşturucu ticareti", "yağma" ve "6136 SKM" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve çeşitli suçlardan 6 suç kaydı bulunan A.K'yi (28) saklandığı ikamette yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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