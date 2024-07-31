Samsun'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, "uyuşturucu ticareti", "yağma" ve "6136 SKM" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve çeşitli suçlardan 6 suç kaydı bulunan A.K'yi (28) saklandığı ikamette yakaladı.

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