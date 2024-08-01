Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, T.P. ve İ.P'nin silah ticareti yaptığı bilgisini değerlendirerek, ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 4 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 203 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ve ruhsatsız tabanca buldu.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        CHP'li Çan, üreticileri fındık mitingine davet etti
        CHP'li Çan, üreticileri fındık mitingine davet etti
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest...
        Güreşte altın madalya kazanan Soruklu, Bafra Gençlik Merkezini ziyaret etti
        Güreşte altın madalya kazanan Soruklu, Bafra Gençlik Merkezini ziyaret etti
        Samsun'da cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam göreve başladı
        Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam göreve başladı