Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ekipler, T.P. ve İ.P'nin silah ticareti yaptığı bilgisini değerlendirerek, ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 4 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 203 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ve ruhsatsız tabanca buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

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