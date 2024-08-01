Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalıştı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla 11 Ağustos Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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