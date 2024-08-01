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        Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:15
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        Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalıştı.

        Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla 11 Ağustos Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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