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        Samsunspor, basketbol takımının "lige katılım hakkını" devretmek istiyor

        Samsunspor Kulübü Derneği, bu yıl Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bir alt lige düşen Samsunspor Basketbol Takımı'nın lige katılım hakkını devretmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:47
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        Samsunspor, basketbol takımının "lige katılım hakkını" devretmek istiyor
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        Samsunspor Kulübü Derneği, bu yıl Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bir alt lige düşen Samsunspor Basketbol Takımı'nın lige katılım hakkını devretmek istiyor.

        Samsunspor Kulübü Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, 51 yıl sonra Süper Lig’e çıkan Samsunspor Basketbol Takımı'nın tekrar küme düştüğü hatırlatıldı.

        Süper Lig'de mütevazi bir bütçeyle mücadele edildiği, dernek gelirleriyle basketbolun sürdürülebilir olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer erildi:

        "Bizler 'Atatürk’lü Arma'nın basketbol salonlarında yaşaması için lige katılım hakkını devretmek amacı ile yatırımcı arayışına girdik. Bu süreçte 1 aya yakındır şehrimizin önde gelen bir sanayi kuruluşu ile lige katılım hakkımızı devretmek ve şirketleştirme üzerine görüşmelerimiz sürdürüldü. Ancak süreç anlaşma yapılamadığı için sonlandırıldı. Bu süreçte yeni destekçiler ve yatırımcılarla görüşme konusunda zaman kaybetmiş bulunmaktayız. Konumuz ciddidir. Bu hususu belirtmek elzemdir. Bundan önce olduğu gibi bu defa da oluşturduğumuz kaynak ile takımımızın lige katılım bedeli ödenmiştir. "

        Mevcut şartlarla lige katılmakta zorluk yaşanacağı vurgulanan açıklamada "Mevcut şartlarımız ile lige katılamayacağımız için katılım hakkımızı, şehrin kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel firmalarına devretmek istiyoruz. Bu açık ve net bir çağrıdır. Bu organizasyonun Samsun şehrinde kalmasını arzu ediyoruz. Aksi durumda lige katılamayacağımızı üzülerek belirtiyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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