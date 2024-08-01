Samsun'da çıkan yangında samanlık ve odunluk zarar gördü

Samanlıkta bulunan 200 balya saman ile bir traktör römorku zarar gördü.

İlçeye bağlı Akyar Mahallesi'nde Bayram Kanbere ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki odunluğa da sıçradı.

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