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        Samsun'da çıkan yangında samanlık ve odunluk zarar gördü

        Samsun'un Ladik ilçesinde samanlık ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:11
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        Samsun'da çıkan yangında samanlık ve odunluk zarar gördü
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        Samsun'un Ladik ilçesinde samanlık ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        İlçeye bağlı Akyar Mahallesi'nde Bayram Kanbere ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki odunluğa da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü ile Ladik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu evlere sıçramadan söndürülen yangında odunluk ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Samanlıkta bulunan 200 balya saman ile bir traktör römorku zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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