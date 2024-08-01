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        Kızılırmak Havzası Su Kurulu ilk toplantısını Samsun'da yaptı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 14 şehri kapsayan Kızılırmak Havzası Su Kurulu, ilk toplantısını Samsun'da gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:17
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        Kızılırmak Havzası Su Kurulu ilk toplantısını Samsun'da yaptı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 14 şehri kapsayan Kızılırmak Havzası Su Kurulu, ilk toplantısını Samsun'da gerçekleştirdi.

        Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Türkiye'nin Akdeniz havzası çanağında yer alıyor olmasından dolayı iklim değişikliğinden ciddi manada etkilendiğini söyledi.

        Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle alakalı bir proje yaptıklarını dile getiren Karaaslan, "Bu projede 2030 yılında, 2050 yılında ve 2100 yılında tüm su havzalarımızda su potansiyelini ne kadar kullanabiliyoruz, nereye ne kadar tahsis etmemiz gerekiyor, bütün bunları çalıştık. 2030 yılında nüfusumuz yüzde 20, su potansiyelimiz de yüzde 10 azalıyor. Türkiye'de kişi başı su miktarı şu an için 1313 ton. Uluslararası göstergelerine göre ülkemiz stresi olan bir ülke konumundadır. 2030 yılında eğer gerekli tedbirleri almazsak bu 1000 metreküpün altına düşecek ve su fakiri olma yoluna gidecek." dedi.

        Karaaslan, su kaynaklarının etkin yönetimi ve su politikalarını sürdürebilir yapıya kavuşturabilmek için 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kurulduğunu hatırlatarak, "Ulusal Su Kurulu'nda su konusunda politika stratejileri oluşturmak, alınacak tedbirler ve uygulanacak politikalara yönelik öneride bulunmak, özellikle planların, su havzası planlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümünü yönelik kararlananlar almak gibi görevlerimiz var." ifadesini kullandı.

        Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz ve 14 ilden kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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