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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:46
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Rasathane Mahallesi'nde S.B'nin (45) ikametinde yaptıkları aramada ⁠58,55 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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