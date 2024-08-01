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        Samsun'da dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı

        Samsun Bafra İlçesi'nde dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:20
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        Samsun'da dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı
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        Samsun Bafra İlçesi'nde dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.

        İsmetpaşa Mahallesinde F.T. (53) öz yeğeni M.K. (24) tarafından silahla tehdit edildi. F.T'nin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Şüpheli M.K'nin evinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, tüfek ve 10 tüfek kartuşunu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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