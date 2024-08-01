Samsun'da dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı
Samsun Bafra İlçesi'nde dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.
Samsun Bafra İlçesi'nde dayısını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.
İsmetpaşa Mahallesinde F.T. (53) öz yeğeni M.K. (24) tarafından silahla tehdit edildi. F.T'nin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Şüpheli M.K'nin evinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, tüfek ve 10 tüfek kartuşunu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü.
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