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        GÜNCELLEME - Sinop'ta yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri öldü

        Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:53
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        GÜNCELLEME - Sinop'ta yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri öldü
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        Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını kaybetti.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

        Müdahale sırasında itfaiye eri Kadir Eren Öter'in (22) arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye personelini kurtarmak için aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde, bugün saat 07.30 sıralarında itfaiye personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

        Öter'in cesedinin otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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