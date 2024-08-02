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        AK Partili Karaaslan Samsun'da STK temsilcileriyle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de insanlık dramı yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:52
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        AK Partili Karaaslan Samsun'da STK temsilcileriyle buluştu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de insanlık dramı yaşandığını söyledi.

        Karaaslan, İlkadım Belediyesine ait Ihlamur Kafeterya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir yasama dönemini tamamladıklarını belirtti.

        Artık önlerinde yoğun çalışmalar yapacak, Türkiye'yi ileriye taşıyacak "altın yıllar" olarak adlandırdıkları bir döneme girdiklerini ifade eden Karaaslan, bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Karaaslan, şöyle konuştu:

        "7 Ekim'den bu yana İsrail'in zulmü altındaki Filistin'de yaşanan dramı, insanlık dramını hepimiz görüyoruz. Fakat bizim bütün dünya ülkelerinden farklı olarak görmenin dışında yaptığımız başka bir şey var. O da liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu büyük zulmün son bulması konusunda dünyaya defalarca çağrılar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da gerçekleşen hain suikast sonucu, hayatını kaybeden Filistin davasının öncü isimlerinden İsmail Heniyye'yi bir kez daha rahmetle anıyorum. Evet, onu şehit ettiler. Evet, bugün başka birçok saldırının da içindeler. Dolayısıyla gündelik sorunlarımız, problemlerimiz, anlaşamadığımız hususların hepsini bir kenara bırakmak suretiyle bugün bir olmak, birlik olmak, birliğimizden aldığımız güçle gelecekte bu anlamda gücümüze güç katmak durumundayız."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil ettiği tüm platformlarda daha adil bir dünyanın mümkün olabileceği gerçeğini dünyanın gözünün içine bakarak haykırdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti.

        "O gerçek dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğidir. O gerçek dünyada yaşanan adaletsizliklerin bir an önce son bulması, hiçbir savaşın kazananı olmadığı gibi hiçbir barışın da kaybedeninin olamayacağı gerçeğidir. Dolayısıyla bizler de bugün hem sanayide hem ticarette hem sivil toplumda hem teknolojide hem eğitimde, kültürde, sanatta her alanda geçmişe göre çok daha güçlü olmak zorundayız. Sorumluluk sınırlarımızın sadece Türkiye'nin sınırlı olmadığı tüm Müslüman coğrafyaya, bütün bir insanlığa hatta inancına bakılmaksızın dünyada yaşanan bütün zulümlere karşı koyan bir ülke Türkiye ve bir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Güçlü olmak durumundayız. Çünkü dünya barışının kilidi bugün Orta Doğu'da ve Orta Doğu'nun barışının kilidi de bugün Filistin'de. Ve böyle büyük bir acı yaşanırken, her geçen gün televizyonları açtığımızda ne yazık ki yeni bir zulümle karşılaşırken dünyada işler gerçekten çok zor."

        Toplantıya İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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