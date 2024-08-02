Samsun ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Namaza Vali Mustafa Özarslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop'ta da Heniyye için İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kastamonu'da ise Nasrullah Camisi avlusunda cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına birçok vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi, tekbir getirildi.

Heniyye için Samsun'da İl Müftüsü Süleyman Çakır tarafından cuma namazı çıkışı Büyük Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

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