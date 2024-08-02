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        Havza'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'un Havza ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:31
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        Havza'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'un Havza ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Heniyye için İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından Kevser Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

        Havza Belediye Bakanı Murat İkiz, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Heniyye ve Filistinliler için Allah'tan rahmet dileyerek, "Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına ve azgınlığına tanık olsun." dedi.

        Namaza vatandaşların yanı sıra Kaymakam Mustafa Ayvat ve kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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