AK Partili Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Karaaslan, ilçede inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritleri sepete dönüştüren 84 yaşındaki Hamdi Aslan'ı ziyaret etti.

Aslan ile ilçenin geçmişiyle ilgili sohbet eden Karaaslan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Çiğdem Karaaslan, AA muhabirine, Aslan'ı Anadolu Ajansının yaptığı bir haber üzerine tanıdıklarını söyledi.

Aslan'ın topladığı atık plastikleri el emeği ürünlere dönüştürdüğünü ifade eden Karaaslan, "Hamdi amcamızın elini öptük, hikayesini dinledik. Gerçekten her şehrimizde ve ilçemizde böyle önemli değerler var. Hamdi amcam ömrünü bu işe adamış ve el emeği göz nuruyla bu sepetleri yapmaya devam edecek." dedi.