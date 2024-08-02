AK Partili Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Karaaslan, ilçede inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritleri sepete dönüştüren 84 yaşındaki Hamdi Aslan'ı ziyaret etti.
Aslan ile ilçenin geçmişiyle ilgili sohbet eden Karaaslan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.
Çiğdem Karaaslan, AA muhabirine, Aslan'ı Anadolu Ajansının yaptığı bir haber üzerine tanıdıklarını söyledi.
Aslan'ın topladığı atık plastikleri el emeği ürünlere dönüştürdüğünü ifade eden Karaaslan, "Hamdi amcamızın elini öptük, hikayesini dinledik. Gerçekten her şehrimizde ve ilçemizde böyle önemli değerler var. Hamdi amcam ömrünü bu işe adamış ve el emeği göz nuruyla bu sepetleri yapmaya devam edecek." dedi.
Karaaslan, daha sonra Ağrı'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Berzah Şahan Coşkun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaretlere Kaymakam Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.