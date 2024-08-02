Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Partili Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 20:26 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Karaaslan, ilçede inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritleri sepete dönüştüren 84 yaşındaki Hamdi Aslan'ı ziyaret etti.

        Aslan ile ilçenin geçmişiyle ilgili sohbet eden Karaaslan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

        Çiğdem Karaaslan, AA muhabirine, Aslan'ı Anadolu Ajansının yaptığı bir haber üzerine tanıdıklarını söyledi.

        Aslan'ın topladığı atık plastikleri el emeği ürünlere dönüştürdüğünü ifade eden Karaaslan, "Hamdi amcamızın elini öptük, hikayesini dinledik. Gerçekten her şehrimizde ve ilçemizde böyle önemli değerler var. Hamdi amcam ömrünü bu işe adamış ve el emeği göz nuruyla bu sepetleri yapmaya devam edecek." dedi.

        Karaaslan, daha sonra Ağrı'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Berzah Şahan Coşkun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretlere Kaymakam Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Samsun'da su kaynaklarına 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Samsun'da su kaynaklarına 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Samsun'da 3 milyon 5 bin sazan yavrusu suya bırakıldı
        Samsun'da 3 milyon 5 bin sazan yavrusu suya bırakıldı
        Havza'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Havza'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Samsun ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Samsun ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ağabeyinin eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü
        Ağabeyinin eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü
        AK Partili Karaaslan Samsun'da STK temsilcileriyle buluştu
        AK Partili Karaaslan Samsun'da STK temsilcileriyle buluştu