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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:20
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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.

        Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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