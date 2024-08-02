Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy hastaneye kaldırıldı

Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

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