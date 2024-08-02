Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada, 200 litre etil alkol ile 15 alkol kiti ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin, sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.