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        Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 23:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:21
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        Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 200 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin, sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada, 200 litre etil alkol ile 15 alkol kiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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