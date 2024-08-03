Samsun'da otomobilinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin araçta ve C.A'nın (31) üzerinde yaptıkları aramada, 17 sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, ruhsatsız av tüfeği, 47 tabanca fişeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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