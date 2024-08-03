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        Samsun'da otomobilinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:04
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        Samsun'da otomobilinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekiplerin araçta ve C.A'nın (31) üzerinde yaptıkları aramada, 17 sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, ruhsatsız av tüfeği, 47 tabanca fişeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.A. işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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