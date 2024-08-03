Samsun'da ATV'nin devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen ATV aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen ATV aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Elaldı Mahallesi'nde Dursun Çömez (56), kullandığı ATV aracının devrilmesi sonucu düşerek başını taşa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çömez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çömez'in cenazesi, savcılığın olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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