OKA Genel sekreterliğine Mehlika Dicle asaleten atandı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini 18 Aralık 2023'ten bu yana vekaleten yürüten Mehlika Dicle, asaleten atandı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini 18 Aralık 2023'ten bu yana vekaleten yürüten Mehlika Dicle, asaleten atandı.
Görevini başarıyla sürdürmek istediğini aktaran Dicle, "Şahsımı bu göreve layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey'e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Çorum Valisi Sayın Zülkif Dağlı olmak üzere yönetim kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Ahmet Şimşek'e şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.