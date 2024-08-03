Samsun Ziraat Odaları koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Bafra Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda alınan kararlar rapor halinde Türkiye Ziraat Odaları Birliğin’ne sunuldu.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

Fındıkta artan maliyetler ve girdi fiyatları hesaplandığında kilogram fiyatının en az 180 lira olması gerektiğini belirten Kaya, "Devletin yapacağı alımlarda çiftçiyi mağdur etmeyecek kriterler belirlemesi gerekir. Fındık tarımında en önemli girdi maliyeti fındık toplama işçiliğidir. Fındık toplama için günlük fiyatı tavsiye kararımız 800 lira olarak belirlendi." Dedi.