Samsun'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Deberoğlu, "Müftülüğümüzün, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenci ve velilerin desteği ile halkımızla organize ettiğimiz Gazze yararına kermesimizde toplanan gelirler, oradaki insanların yiyecek ihtiyaçlarında karşılamak için ulaştırılacaktır." Dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu, AA muhabirine, kermese güzel bir katılım olduğunu söyledi.

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