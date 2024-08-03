Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları yaptı.
Kırmızı beyazlı ekip, Çaykur Rizespor ile yarın Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde hazırlık maçı yapacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.