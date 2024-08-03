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        Samsunspor'da Emre Kılınç'ın alt çene kemiği kırıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:05
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        Samsunspor'da Emre Kılınç'ın alt çene kemiği kırıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

        Tecrübeli oyuncunun, Medical Park Samsun Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

        Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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