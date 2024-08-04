AK Parti Samsun Milletvekili Aksu, Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçeye gelen Aksu'yu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile partililer karşıladı.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Kevser Parkı'nda yapılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Aksu, Belediye Başkanı Murat İkiz’den bilgiler aldı. Aksu daha sonra Kevser Parkı'nda vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Milletvekili Aksu, daha sonra Havza Belediyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, önceliklerinin halkın yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu belirterek, "Tüm ekiplerimiz ile sahadayız ve ilçemiz için çalışmaktayız. İnşallah Havza’yı daha iyi yerlere getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz." Dedi.

Milletvekili Ersan Aksu da Havza'nın şifa kaynağı kaplıcası ve organize sanayi bölgesiyle üretim ve istihdam merkezi haline gelme yönünde ilerlediğini ifade ederek, "İlçemizin daha üst noktalara taşınması için üstün gayretle çalışıyoruz ve çalışacağız. Halkımıza hizmet için çıkmış olduğumuz bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." Diye konuştu.