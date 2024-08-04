Samsun'daki karavan parklar 43 ülke ve 79 şehirden misafir ağırlıyor

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait Atakum, Canik, Terme ve 19 Mayıs ilçesinde bulunan karavan parklar sayesinde çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatillerinin bir bölümünü Samsun'da geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un karavan turizminde Karadeniz Bölgesi'nin parlayan şehri olduğunu belirtti.

Samsun'un yerli ve yabancı turistler için popüler bir destinasyon haline geldiğine işaret eden Doğan, "Belediyemize ait 4 karavan park 79 şehir, 43 ülkeden binlerce tatilciyi ağırlamaya devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'ni gezmek için gelen turistler karavan parklar sayesinde rotasını Samsun'a çeviriyor. Biz de karavan parklarda tatilcilere kaliteli ve sınırsız hizmet sunuyoruz. Sıcak duş, tuvalet, çamaşırhane gibi hizmetlerin yer aldığı Büyükşehir Belediyesinin karavan parklarını tercih eden misafirlerimiz ise sadece tatilin, denizin ve doğanın tadını çıkarıyor." ifadelerini kullandı.